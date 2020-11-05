Армянам везде мерещатся азербайджанские БПЛА

Военная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после заявлений о применении ВС Азербайджана военных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики, сообщается в четверг на сайте армянской генпрокуратуры.

В среду, постоянна покушающаяся на лавры Барона Мюнхгаузена, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении четырех азербайджанских беспилотников в Гегаркуникской области страны.

В свою очередь минобороны Азербайджана еще вчера заявило, что БПЛА армии страны не выполняют полеты над территорией Армении и распространенная противником информация о том, что азербайджанские беспилотники были сбиты подразделениями ПВО Армении, не соответствует действительности.