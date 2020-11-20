Армянам в Карабахе понадобились российские психологи

МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил, по информации РИА Новости, журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

«Будет происходить наращивание группировки (МЧС РФ в Нагорном Карабахе). Психологов планируется направить, психологи будут работать», — сказал он.

Напомним, что Владимир Соловьев провел сегодня переговоры с командующим войсками гражданской обороны Республики Азербайджан Ильхамом Абдуллаевым в городе Шуша.

В ходе переговоров обсуждались гуманитарные вопросы по восстановлению линий электропередач, связи и газопровода в районах Нагорного Карабаха, относящихся к Азербайджану. Ранее МЧС России проведены переговоры с армянской стороной.

 

| 2020-11-20T18:57:32+04:00 20 ноября 2020, 19:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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