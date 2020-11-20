Армянам в Карабахе понадобились российские психологи

МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил, по информации РИА Новости, журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.
«Будет происходить наращивание группировки (МЧС РФ в Нагорном Карабахе). Психологов планируется направить, психологи будут работать», — сказал он.
Напомним, что Владимир Соловьев провел сегодня переговоры с командующим войсками гражданской обороны Республики Азербайджан Ильхамом Абдуллаевым в городе Шуша.
В ходе переговоров обсуждались гуманитарные вопросы по восстановлению линий электропередач, связи и газопровода в районах Нагорного Карабаха, относящихся к Азербайджану. Ранее МЧС России проведены переговоры с армянской стороной.