Армянам в Карабахе понадобились российские психологи

МЧС России планирует увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, в регион будут направлены психологи, сообщил, по информации РИА Новости, журналистам в пятницу руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

«Будет происходить наращивание группировки (МЧС РФ в Нагорном Карабахе). Психологов планируется направить, психологи будут работать», — сказал он.