Армия Сирии готова ответить на атаки турецких сил

Сирийская арабская армия находится в полной готовности, чтобы достойно реагировать на любые атаки войск Турции. С таким заявлением выступило во вторник командование сирийской армии, его приводит агентство SANA.

Армейское командование подтвердило, что «Вооруженные силы Сирии продолжают выполнять свои конституционные и национальные задачи и готовы реагировать на атаки турецких оккупационных сил». В заявлении указывается, что «турецкий режим продолжает наращивать свои агрессивные действия, пытаясь предотвратить крах террористических группировок и продвижение сирийской армии».

Агрессия Турции и связанных с ней группировок, отмечается в документе, «не сможет сдержать сирийскую армию от продолжения военных действий в провинции Идлиб, а также в западных и южных регионах провинции Алеппо, чтобы очистить их от вооруженных боевиков и экстремизма и восстановить безопасность и стабильность на всей сирийской территории».(ТАСС)

| 2020-02-11T21:12:53+00:00 12 февраля 2020, 05:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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