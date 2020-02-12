Армия Сирии готова ответить на атаки турецких сил

Сирийская арабская армия находится в полной готовности, чтобы достойно реагировать на любые атаки войск Турции. С таким заявлением выступило во вторник командование сирийской армии, его приводит агентство SANA.

Армейское командование подтвердило, что «Вооруженные силы Сирии продолжают выполнять свои конституционные и национальные задачи и готовы реагировать на атаки турецких оккупационных сил». В заявлении указывается, что «турецкий режим продолжает наращивать свои агрессивные действия, пытаясь предотвратить крах террористических группировок и продвижение сирийской армии».

Агрессия Турции и связанных с ней группировок, отмечается в документе, «не сможет сдержать сирийскую армию от продолжения военных действий в провинции Идлиб, а также в западных и южных регионах провинции Алеппо, чтобы очистить их от вооруженных боевиков и экстремизма и восстановить безопасность и стабильность на всей сирийской территории».(ТАСС)