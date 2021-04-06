Армии Азербайджана и Турции проведут совместные оперативно-тактические учения

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, 8 апреля начнутся оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран, сообщает Минобороны Азербайджана.

Учения, которые будут организованы в нашей стране, состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений Азербайджанской Армии.

Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до 9 апреля.