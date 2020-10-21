Армения запретила импорт турецких товаров

Правительство Армении временно запретило ввозить в страну турецкие товары, пишет пресс-служба Кабмина.

«Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 года номер 1708-Н ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что импорт был ограничен в целях безопасности «из-за многочисленных подтвержденных фактов пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах (Карабах)».

Решение вступит в силу 31 декабря.(Газета.Ru)

| 2020-10-21T18:34:30+04:00 21 октября 2020, 19:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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