Армения: Вирус наступает, а ЧП облегчают…

Армения стоит на пороге экономической рецессии, спада, признал на днях премьер-министр Никол Пашинян. И по этой причине режим чрезвычайного положения будет сохранен, но с некоторыми изменениями — с понедельника ряд видов экономической деятельности в Армении будет полностью разрешен.

Пашинян заявил, что можно будет заниматься сельским хозяйством, рыбоводством, приступит к работе горнодобывающая отрасль. С 13 апреля будут полностью разрешены строительные работы на открытом воздухе, после 20 апреля — работа текстильной промышленности, деятельность хозяйственных магазинов.

Прямо скажем, такие решения как-то совсем не сочетаются с режимом ЧП. Тем более, что в Армении уже больше тысячи зараженных, больные есть во всех регионах республики, и количество больных с каждым днем увеличивается. В такой ситуации впору ужесточать меры изоляции граждан, а Пашинян собирается действовать в обратном направлении. Весьма странно.

Например, известный в Армении политтехнолог Виген Акопян заявил агентству «Новости Армении», что действующая власть не понимает на системном уровне, в какой ситуации она находится и куда хочет прийти, управляя страной во время эпидемического кризиса. По словам эксперта, армянские власти пытаются что-то делать, изображая движение, но они по-прежнему отказываются от настоящих профессионалов. Но существующая реальность сама противостоит сегодняшнему политическому курсу, говорит Акопян. По его мнению, несмотря на действующий режим чрезвычайного положения в стране, ситуация с карантином не контролируется.

«Все смешалось, системных механизмов нет, и об этом свидетельствуют взаимоисключающие заявления должностных лиц. Премьер-министр может сказать что-то одно, комендант (по ЧП) что-то другое. Министр здравоохранения всего месяц назад впал в одну крайность, а сейчас — в обратную. И я не знаю, когда он был адекватнее», — заявил Акопян. По его словам, Армения пока не почувствовала самый главный кризис. И он согласен с мнением, что Армению ожидает экономическая катастрофа.

В свою очередь бывший премьер-министр Армении Грант Багратян обвинил Пашиняна в искажении данных. По его словам, премьер-министр сообщает гражданам республики полнейшую дезинформацию о цифрах роста экономики Армении. Бывший глава правительства прокомментировал озвученные недавно Пашиняном данные и привел реальные официальные цифры, которые сильно не совпадают с названными действующим премьер-министром. «Пашинян в своем видеоматериале говорит, что бюджет Армении с 2018 года увеличился на 1,1 миллиарда долларов. Хотел бы понять сказанное им. Боюсь, что мы имеем дело с полнейшей дезинформацией», — отметил Багратян.

Экс-премьер привел данные Статистического комитета Республики Армения, согласно которым доходная часть госбюджета республики 2019 года по сравнению с бюджетом 2017 года выросла на 329 млрд драмов, то есть на 650 млн долларов. А расходная на 120 млрд драмов или 250 млн долларов.

«Таким образом, согласно официальной статистике, цифры в 1 100 млн долларов нет. В том же видеоматериале глава кабмина говорит о 30-35 или даже 40%-м ежегодном росте средств бюджета. И опять полнейшая дезинформация», — подчеркнул бывший глава правительства.

Как отметил Багратян, за 2 года правления Пашиняна доходы бюджета увеличились на 26%, а расходы — лишь на 8%. Но это без учета инфляции. А с учетом инфляции расходы бюджета за 2 года выросли и того меньше — всего на 3,5%.

«А в целом, если из доходов 2018-19 гг. вычесть деньги, полученные благодаря импорту автомобилей, то в 2018-19 годах у нас был очень умеренный рост доходов государственного бюджета, даже более умеренный, чем, скажем, в 1993, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 годах», — заявил бывший премьер-министр Армении.

По словам Багратяна, налицо конкретное несоответствие между данными, публикуемыми госорганами и декларируемыми главой правительства.

Одним словом, и с достоверностью цифр у Пашиняна не все в порядке, и экономика на грани катастрофы, и изменение режима ЧП тоже выглядит весьма сомнительным с точки зрения пользы для борьбы с пандемией. То есть, элемент непредсказуемости в дальнейшей жизни Армении только возрастает.