В результате обстрела с позиций подразделений вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Зод Басаркечярского района, ранен военнослужащий армии Азербайджана Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

Об этом # сообщили в министерстве обороны.

Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была оказана первая помощь, и он был транспортирован в военно-медицинское учреждение.

«В настоящее время на указанном направлении обстрел азербайджанских позиций продолжается. Нашими подразделениями принимаются ответные меры.

Вся ответственность за провокацию, устроенную Арменией, несет военно-политическое руководство этой страны», — заявили в Минобороны Азербайджана.