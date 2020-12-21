Армения проиграла войну потому, что сама ее никогда не выигрывала

«Ожидалось, что уже 9 ноября Азербайджан начнет решительное наступление на Степанакерт. Но удара не последовало. А в ночь с 9 на 10 ноября при посредничестве России было заключено перемирие» («Карабахский провал», https://nvo.ng.ru/realty/2020-12-10/1_1121_karabakh.html).

Почему мы привели эту небольшую цитату из статьи российского автора? Победа Азербайджана во Второй Карабахской Войне без сомнения крупная, даже внушительная. Но у людей кроме восторга, наблюдаются также определенные сомнения и вопросы. Они в основном спрашивают: правильно поступили ли мы, не продолжив наступление нашей армии до взятия Ханкенди?

Дело в том, что простые люди считают, что до тех пор, пока в Нагорном Карабахе останутся армяне, сохраняется почва для возобновления конфликта, потому что нечто похожее уже было – в советское время конфликт был заморожен почти на семьдесят лет, но как только появилась возможность возобновить его, армяне тут же воспользовались ситуацией…

Руководство страны уже не раз отвечало на подобные вопросы, пытаясь разъяснить геополитическую ситуацию вокруг карабахского военно-политического театра. Остановив боевые операции, мы без единого выстрела вернули три крупных района Азербайджана.

Во-вторых, мы действовали согласно духу четырех резолюций СБ ООН, согласно мадридским и казанским принципам.

В-третьих, понятно, что мы согласовывали свои действия с Москвой, потому что без нейтралитета Москвы вряд ли можно было в короткие сроки освободить столько территорий, плюс, если Москва не соблюдала бы нейтралитет мы, наверное, стали свидетелями крупной региональной войны.

Но к счастью, в Кремле проявили мудрость и понимание, не мешая сторонам, как говорится, выяснить отношения на поле боя.

Заметим, что некоторые российские авторы продолжают обсуждать и анализировать причину поражения Армении. Многие из них склонны к тому, что падение Армении предопределила техническая несостоятельность.

Нам же кажется все гораздо проще: армяне проиграли войну по той причине, что сами они ее никогда не выигрывали.

Мы не раз отмечали, что «сила» Армении заключена в ее геополитическом союзе с Россией – как только этот союз дал «трещину», мы сразу изменили статус-кво в карабахском военном театре.

Плюс, стоит заметить, что мы не раз были близки к победе, но каждый раз нашу победу отнимали у нас. В последний раз это случилось во время Апрельских боев четырехлетней давности.

Что касается «успехов» армянских войск, конечно, почти за тридцать лет им удалось построить военно-инженерные сооружения в зоне конфликта, которые как — то уберегли их от молниеносного поражения. А так армянам удалось взять наши районы только благодаря тому, что в начале независимости мы не только не имели армию, плюс, в стране, в буквальном смысле, кипели политические страсти, власти сменялись одна за другой, не было стабильного управления и скоординированной государственной политики.

Сейчас мы уже полностью решили эти проблемы. И гарантией того, что армянам больше не удастся повторить прошлое, являются именно следующие обстоятельства: стабильная власть, сильная армия и, конечно же, высокий моральный дух. Все это сводит на нет вероятность повторения былых ошибок.

В следующем году, наверное, нам придется, как следует поработать в политической и дипломатической плоскостях. Но признаться, мы пока не видим особых поводов для беспокойства: нет, на этот раз наша победа прочная и устойчивая.

Российский президент не раз заявлял, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы являются территорией Азербайджана.

Понятно, что в Армении серьезно следят за этими заявлениями, и там люди продолжают задавать вопрос властям: зачем мы должны отправлять своих детей погибать в Азербайджан?

Надеемся, что армяне наконец -то получат ответы на волнующие их вопросы и поймут, что сказки об Армении меж двух морей или меж трех озер, являются не гордостью армян, а их трагедией.

Во -первых, потому что «Великой Армении» никогда не было. Во-вторых, если даже допустить, что такое государство когда-то было, то, как сказала в одном из интервью Ангела Меркель: «История не повторяется, а если и повторяется, то только как фарс».