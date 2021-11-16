Становится ясным причина армянских провокаций участившихся в последние дни на границе Азербайджана и Армении. Армения не оставляет попыток втянуть Россию в прямое столкновение с Азербайджаном.

Как передает РИА «Новости» секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к России. «В связи «с нападением Азербайджана» Армения обратилась к РФ с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, — приводит его слова агентство.

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», — сказал Григорян.

По его словам, пока «это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру».

Напомним, подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на участках госграницы в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщило Минобороны, 16 ноября около 11.00 часов армянские военные подразделения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций.

С целью предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении, соединения и силы, расположенные на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, провели срочную операцию. В первую очередь было ограничено движение противника, был нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были разоружены и задержаны, большое количество оружия различного калибра, а также большое количество боеприпасов были изъяты в качестве трофеев.