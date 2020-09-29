Армения перебрасывает С-300 в Карабах

«По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий».

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

«Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии. Последние бои еще раз показывают, что непобедимость армянской армии всего лишь миф», — заявил В.Даргяхлы.

| 2020-09-29T15:55:45+04:00 29 сентября 2020, 16:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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