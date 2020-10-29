Армения отказалась принять своего 84-летнего гражданина

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики в качестве гуманитарного шага Азербайджанской Республики мирная жительница армянской национальности – 85-летняя Евгения Бабаян, которую ВС Армении оставили в зоне боев при отступлении, 28 октября в одностороннем порядке Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан при посредничестве МККК была перевезена через азербайджано-грузинскую границу и на грузино-армянской границе передана армянской стороне.

Как сообщили АПА в Госкомиссии, армянская сторона, проявив антигуманизм, в последний момент отказалась принять спасенного азербайджанскими солдатами 84-летнего Миши Мелкумяна, состояние здоровья которого ухудшилось из-за того, что соотечественники оставили его в беспомощном состоянии в поселке Гадрут.

29 октября при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики, при посредничестве ОБСЕ и МККК Государственная комиссия в одностороннем порядке передала армянской стороне в направлении села Алибейли Товузского района Азербайджана тела 30 армянских военнослужащих.

Во время гуманитарного процесса инцидента не было.