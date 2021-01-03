Армения обнародовала последние данные о своих потерях

Минздрав Армении обнародовал последнюю статистику погибших в Карабахской войне.

Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.

По ее словам, потери Армении превысили 3 300 военнослужащих. Никогосян отметила, что это лишь те тела, которые прошли судмедэкспертизу.

Все это говорит о том, что потери Армении в войне непрерывно возрастают. Отметим, что в настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести армянских солдат.

Ранее Минздрав Армении отчитывался о гибели около 3 000 своих военнослужащих.

Местная пресса подчеркивает, что данные о числе погибших, раненых, пропавших без вести и попавших в плен до сих пор официально не обнародованы. Ряд военных экспертов Армении, включая бывшего посла этой страны в Ватикане Микаела Минасяна, приводят цифру в минимум 4 750 погибших.