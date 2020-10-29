Армения не оставляет попыток втянуть в конфликт Россию

Распространяемая армянской прессой информация о том, что Азербайджанская Армия якобы обстреляла из минометов российскую пограничную заставу, расположенную на территории Армении, в приграничных с Ираном регионах, носит провокационный характер.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Наоборот, в этом направлении вооруженными силами Армении подверглась обстрелу территория Азербайджана.

Еще раз заявляем, что у нас нет военных целей на территории Армении», — говорится в сообщении.