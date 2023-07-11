11 июля примерно в 16:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции армии Азербайджана в Лачынском направлении.

Об этом # сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Абдуллаев Гусейн Ариф оглу.

«Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры», — заявили в Минобороны.