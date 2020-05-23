Армения извинилась перед Грузией

Министерство здравоохранения Армении по дипломатическим каналам передало официальному Тбилиси свои сожаления после слов главы ведомства Арсена Торосяна, который, по данным СМИ, заявил о плохой противоэпидемиологической системе и здравоохранении в Грузии в борьбе с COVID-19, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Ранее министр здравоохранения Армении Торосян заявил, что ограничения, принятые в Грузии и действующие до сих пор в борьбе против COVID-19, были эффективнее, чем в Армении, однако все это привело к плохим последствиям – начиная от роста на себестоимость товаров, заканчивая инфляцией национальной валюты.

Также, по его словам, противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличаются от армянской, причем не с лучшей стороны. По его мнению, на эпидемическую статистику могла повлиять разница в методологии, количестве проводимых тестов.

«Недавно из Министерства здравоохранения Армении позвонили в посольство Грузии в Ереване, и от имени министра было выражено сожаление в связи с тем, что его высказывания, которые, по их словам, были неправильно интерпретированы, огорчили грузинских коллег и в связи с этим они выражают сожаление и просят передать свою позицию Тбилиси», — заявил Залкалиани журналистам.