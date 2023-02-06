Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность оказать помощь Турции и Сирии, где произошли сильные землетрясения.

Об этом Пашинян написал в Twitter.

«Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого погибло так много людей. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь»,- говорится в сообщении премьера Армении.

В Турции жертвами разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

В Сирии число погибших в результате землетрясения достигло 326 человек, еще 1042 получили ранения.