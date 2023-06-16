Армения готова к разблокированию транспортно-экономических связей региона, предусмотренному трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

«После того, как Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга, необходимо сделать следующий шаг: закрепить основу демаркации и приступить к собственно демаркационно-делимитационным работам.

Что касается разблокирования транспортно-экономических связей региона, предусмотренного трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года, подтверждаю, что Армения готова к этому на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равноправия стран», — сказал Пашинян.