Есть такое выражение: «Обмануть хотел других, но обманул себя». Одним словом, заврался до такой степени, что выставил себя в глупом виде. В таком нелепом образе выступил так называемый омбудсмен так называемой страны – Армении – Арман Татоян.

В своем антиазербайджанском угаре он позабыл о том, что на протяжении десятилетий настойчиво внедряли в умы простых армян хайские «историки». Курьез, но факт: Арман Татоян своим враньем поставил крест (или хачкар) на всех потугах армянских ученых.

А ведь все для Татояна начиналось с обыкновенного клише, на основе чего он и представил внеочередной доклад о новых развитиях и угрозах азербайджанской политики армянофобии в послевоенный период. «Азербайджанские власти пропагандируют ненависть к Армении и к армянам», — как передает «Арменпресс», сказал Арман Татоян.

Он заверил, что проводимая под государственным патронатом политика пропаганды ненависти основана на двух основных столпах. Исследования показывают, что к якобы ненависти на этнической основе прибавилась и составляющая вероисповедания.

«В учебниках для азербайджанских школ пропагандируются ненависть и враждебность по отношению к армянам. В Азербайджане демонстрируется превосходство над армянским народом. Там даже меняют принадлежность церквей армянской религии, говоря, что они албанские», — отметил Арман Татоян.

Он представил опасность такой политики и в других странах мира. «Во время войны в США, Франции и в ряде других стран азербайджанские и турецкие группировки нападали на армян, подвергали вандализму армянские строения, есть неопровержимые доказательства всего этого», — подчеркнул он.

Арман Татоян на примерах представил поведение властей Азербайджана, насаждающее ненависть к армянам. Она якобы проявляется и в формулировках общественных деятелей и деятелей области культуры, спорта и других, и удостаивается общественной похвалы.

«После 44-дневной войны народный поэт Азербайджана Фахид Азиз заявил, что армяне ничего, кроме хаоса, не могут создавать. Это аморальный народ. Это конкретное доказательство того, что Азербайджан приветствует подобные заявления», — отметил Арман Татоян.

Пожалуй, начнем с последнего абзаца армянского омбудсмена.

Во-первых, народного поэта Азербайджана зовут не Фахид, а Вахид Азиз.

Во-вторых, эмоции народного поэта, да и просто азербайджанца и цивилизованного человека при виде того, что армянские варвары совершали на оккупированных территориях, вполне объяснимы.

В-третьих, ненависть к вандалам вовсе не означает ненависть ко всему армянскому народу. Тем более, что мнение отдельного человека, пусть даже и народного поэта, не отражает позицию властей, как это пытается представить Татоян.

Опять же, если речь идет об оценке армянского вандализма, то разногласий в этом вопросе нет. Однако Татоян примитивно манипулирует сознанием своего народа, и в то же время пытается выставить азербайджанцев в неприглядном свете на международной арене, вводя в заблуждение общественность, как внутри страны, так и мировую, а также идентифицируя разные понятия: армянский фашизм и армянский народ.

Помнится, несколько лет назад армянское околополитологическое сообщество вкупе с политиками пыталось заработать дивиденды на словах президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего, что «мировое армянство является врагом номер один».

Армянский вой после этих слов слышали даже в параллельных мирах. Но было ведь понятно, что глава Азербайджана имел в виду именно армянское лобби, которое на глазах у всего так называемого цивилизованного мира открыто спонсирует армянский терроризм и сепаратизм в Нагорном Карабахе. И не только.

Интересно, в каких азербайджанских учебниках Татоян узрел армянофобию, да еще с религиозной подоплекой? Лже-омбудсмен вновь старается территориальный конфликт, а точнее оккупацию азербайджанских земель, перевести на этническо-религиозные рельсы.

И об этом говорит представитель нации, которая ребенка, если он не хочет засыпать, пугает не серым волком, не бабаем, а турком. А «богобоязненному» Татояну неплохо было бы вспомнить, как потомки Анаит превратили мечети в Шуше в свинарник.

Насчет «армянофобии» в Азербайджане. Арман, узрев в словах Вахида Азиза «спасительную» соломинку, позабыл , что есть «лес» в своем глазу. Приведу цитаты экс-президентов Армении.

Роберт Кочарян: «Армяне и азербайджанцы – этнически несовместимы».

Серж Саргсян: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы не тронем мирное население! Однако, в Ходжалы мы поменяли этот стереотип».

Мы уже не говорим об идеологическом базисе расизма, созданном фашистским прихвостнем и национальным героем Армении Гарегином Нжде.

В любом случае, хороший армянин – либо адекватный армянин, либо мертвый. И это мое мнение, которое никак не отражает позицию властей…