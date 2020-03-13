Ариф Алиев: «Иногда возникают ситуации, когда свобода слова вынужденно ограничивается»

Коронавирус продолжает «победное» шествие по всем странам мира. Практически все государства мира бьют тревогу, объявляют карантины, вводят особые режимы и прочие меры безопасности.

В такой обстановке информационное поле любого государства становится более уязвимым перед фейковыми новостями, распространяемые как в социальных сетях, так и в электронных СМИ. К примеру, в Азербайджане, Турции и России, за распространение неверной информации о коронавирусе, способствующей панике среди населения, строго следят правоохранительные органы. А насколько правомерен данный шаг с точки зрения свободы слова?

Комментируя данный вопрос «Зеркало», председатель Объединения Журналистов Азербайджана «Yeni nesil» Ариф Алиев, сказал, что ситуация очень серьезная.

«Если США принимают решение о закрытии своей воздушной границы с миром, если Италия, впервые в своей современной истории вводит в стране ограничения, несовместимые с традиционными представлениями о демократии, и такие меры принимаются во многих странах — значит ситуация очень серьезная. Но при этом, обратим внимание на тот факт, что в России, Турции и Азербайджане ситуация с коронавирусом не столь угрожающая. Несмотря на это, случаи вызова в правоохранительные органы журналистов и блоггеров имеют место быть именно в этих странах, тогда как во многих европейских странах журналистов и блоггеров не вызывают «на ковер». Причина, как я считаю, в неправильном выборе метода борьбы с фейковыми новостями», — сказал он.

Алиев отметил, что для начала нужно разобраться в том, что такое фейк, для того, чтобы с ним бороться.

«Фейк – это не просто ложная информация или оскорбление чести и достоинства, чтобы стать причиной вызова в прокуратуру и объявить выговор на основе соответствующего пункта уголовного кодекса. Фейк – это мистификация информации, манипуляция ею и намеренное введение в заблуждение общества, часто используя особые технологии. Эта проблема появилась не с разгулом коронавируса, она существует давно. Еще задолго до этой эпидемии в ЕС было принято не одно решение о борьбе с фейками. Искоренить этот процесс практически не возможно: это или часть идеологической борьбы, или же показатель непрофессиональной журналистики. Поэтому я считаю, что власти должны более ответственно относиться к этой проблеме», — считает эксперт.

Он также считает, что сейчас в условиях пандемии, давление фейков на общественное мнение чувствуется больше, чем в «мирное время».

«Давление фейков на общественное мнение в Азербайджане начало усиливаться с января 2020 года. Катализатором служили и события в Иране, и достаточно остро ощущалось во время парламентских выборов. Власти должны научиться работать с информацией, а не пытаться ужесточить контроль над теми, кто ее передает. Я считают, что самая большая сложность решения проблемы – это низкий уровень азербайджанской журналистики. У нашей журналистики нет сил противостоять этой фейковой волне. Можно позвать на разговор 5-6 блоггеров, журналистов, заблокировать несколько местных сайтов, но 80% (условно) фейковой информации поступает из-за рубежа, а как быть с ними?», — задался вопросом он, добавив, что у власти должны быть другие методы борьбы с фейками.

Эксперт также сказал, что проблема фейков беспокоит многие страны мира, в том числе США, где по этой причине в прошлом году выделили сотни миллионов долларов на борьбу с подобного рода информацией.

«Поэтому, нельзя подходить к этому вопросу упрощенно и пытаться решить его руками прокуратуры. Эта привычная для нас форма мышления, которая совершенно неэффективна в данной ситуации. Распространение фейков — глобальный процесс, для решения которого нужно найти очень профессиональный, комплексный подход», — полагает Алиев.

Например, если взять в качестве примера ситуацию с коронавирусом, то мы знаем, что наблюдается определенная халатность госорганов к своей работе. Никто не уверен в том, что все главы ИВ проводят дезинфекцию в регионах, так как об этом нет достоверной, открытой информации. Если учесть, что о «честности» методов работ исполнительных властей и муниципалитетов ходят легенды, когда речь идет о дезинфекционных мероприятиях, все охотно верят в привычный сценарий: пока из Баку не будет приказа, никто палец о палец не ударит.

Особняком стоит и качество медицинских услуг в регионах. При таких проблемах, если какой-то журналист, блоггер, или активный в соцсетях человек, будет писать правду о существующих проблемах у себя в блоге, то его пригласят в прокуратуру и предупредят «не наносить урон государственности и не вводить панику в обществе». Таким образом, в соцсетях появляются новости о том, что происходящее — давление на свободу слова.

Ариф Алиев сказал, что в данной ситуации нужно учесть два момента: «Первое – информационные службы госорганов должны работать в чрезвычайном режиме. Должна быть постоянная информация из всех регионов. У правительства должно быть понимание того, что если они создают информационный вакуум, его заполняют или слухи, или ложная информация и даже фейки.

Второе – сами журналисты должны крайне осторожно подходить к этим проблемам. Они должны понимать, что иногда возникают ситуации, когда свобода слова вынужденно ограничивается, также как и другие важные свободы: свобода собраний, свобода передвижений, право на труд и образование», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас подобные определенные ограничения вводятся также и на Западе.

«В Европе, в США происходит тоже самое. Во многих странах, где устойчивые традиции свободы слова, сейчас вводятся определенные ограничения для работы журналистов. То есть бывают ситуации, когда эти ограничения в разумных масштабах вводятся. Сами журналисты и блоггеры тоже должны с пониманием относиться к этому, и работать в интересах общества и государства», — сказал он.

В завершении Алиев обратился к журналистам, чтобы они проявляли крайнюю внимательность и чувствовали ответственность в вопросах распространения информации о коронавирусе, когда речь идет о серьезной угрозе здоровью и жизни людей.