Аргентину настиг дефолт

Дефолт Аргентины официально наступил в 17:00 по нью-йоркскому времени, сообщает РБК.

Страна не выплатила $503 млн купонных платежей по трем выпускам долларовых облигаций, выпущенных по праву штата Нью-Йорк. Эти облигации должны быть погашены в 2021, 2026 и 2046 годах.

Срок этих платежей наступил 22 апреля, но у Аргентины формально было еще 30 дней, чтобы избежать дефолта. За этот период правительство Аргентины рассчитывало договориться с кредиторами о реструктуризации своего внешнего долга на сумму $65 млрд. Пока этого сделать не удалось, и правительство накануне продлило свое реструктуризационное предложение кредиторам до 2 июня. Аргентина не намерена платить до тех пор, пока не будет заключено соглашение.

Предыдущий дефолт Аргентины был зафиксирован в 2014 году. Самый масштабный произошел в 2001 году, когда в стране разразились бунты и беспорядки: тот дефолт выключил Аргентину из международных долговых рынков до 2016 года. При этом уже в 2017 году Аргентина неожиданно сумела разместить 100-летние долларовые облигации, вызвавшие огромный интерес инвесторов.

Внешние кредиторы Аргентины после ее дефолта вправе предъявить все свои облигации к немедленному погашению, а в случае отказа платить — начать аресты ее суверенного имущества за рубежом. Но этого не произойдет, утверждает Financial Times, то есть дефолт будет выборочным, а не всеохватывающим. «Никто не собирается предъявлять бонды к досрочному погашению. В этом был бы смысл, если бы у Аргентины были какие-то активы для изъятия. Таких активов попросту нет», — сказал изданию один из держателей аргентинских облигаций. Буэнос-Айрес и кредиторы ведут переговоры о реструктуризации.

Предложение правительства Аргентины включает сокращение средних ставок купона по внешним облигациям с 7 до 2,3% и мораторий на любые выплаты по внешнему долгу в течение трех лет. Кредиторы готовы только на однолетний мораторий. Реструктуризация затронет в том числе некоторые бумаги, которые были уже реструктурированы в 2005 году.

В Аргентине третий год продолжается рецессия, инфляция в 2019 году достигла 54%, в этом году ожидается на уровне 40%, более трети населения живет за чертой бедности. В мае аргентинские вкладчики в ожидании дефолта активно снимали доллары со своих счетов в местных банках, а курс доллара к песо на неофициальном рынке вдвое превысил официальный курс.