Сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинал турнира в Катаре, передает газета.ру.

Игра, прошедшая 3 декабря на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

Первый гол в ворота соперников на 35-й минуте отправил капитан южноамериканской команды Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в профессиональной карьере. Месси ранее никогда не забивал в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

На 57-й минуте преимущество сборной Аргентины удвоил Хулиан Альварес. На 77-й минуте австралийцы смогли сократить отставание до минимума благодаря автоголу Энцо Фернандеса, срезавшего мяч в свои ворота, но на большее их не хватило.