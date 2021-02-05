Арестованы незаконно проникшие на освобожденные территории лица

Задержаны 7 человек, незаконно проникшие на территорию Физулинского района.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместной информации пресс-служб МВД и Генпрокуратуры.

Отмечается, что ранее население неоднократно предупреждалось о том, что проникновение гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения и в обход постов представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья, следует воздержаться от таких действий.

Однако, несмотря на это, до сих пор поступают сообщения о том, что отдельные лица, рискуя жизнью, проникают на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин территории в обход полицейских постов. С целью проверки такой информации и своевременного предотвращения подобных опасных ситуаций 4 февраля на территории Физулинского района сотрудники органов внутренних дел провели превентивные профилактические мероприятия. В результате были выявлены и задержаны незаконно проникшие на территорию 7 человек. Для дачи юридической оценки действиям этих лиц собранные в их отношении материалы были отправлены в Физулинский районный суд. Решением суда шесть из них были арестованы в административном порядке на 30 суток, а один оштрафован на 150 манатов.

Проводится расследование: «Еще раз призываем наших граждан не посещать незаконно освобожденные от оккупации территории, воздержаться от таких поездок, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье».