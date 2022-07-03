Подписавшего контракт с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз» бывшего вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова вывезли из Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга в Североморск. Сейчас информация о его местонахождении отсутствует, рассказал РИА «Новости» его адвокат Алексей Пономарёв.
Североморск — город в Мурманской области, пункт базирования Северного флота ВМФ России. Город расположен примерно в 1300 км от Санкт-Петербурга, где задержали хоккеиста.
В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. В мае он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером. Вратарь планировал переезд в США на июль.
По данным «Фонтанки», после его отказа играть за Центральный спортивный клуб армии появились «достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». Просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры (по статье 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» грозит до двух лет). Задержание вратаря происходило с участием группы оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБР.