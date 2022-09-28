Арестован начальник Финансовой службы Учебно-образовательного центра азербайджанской армии Рашад Меликзаде, передает АПА.

По данным издания, он обвиняется в присвоении в размере почти на 9 миллион манатов по уголовному делу, следствие которого продолжается в Службе государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по ст. 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК Азербайджана.

В Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Рашада Меликзаде.

Суд рассмотрел ходатайство, и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.