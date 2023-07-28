Арестовано лицо, которое организовало в поселке Савалан Сабунчинского района Баку религиозное шествие с участием 11 несовершеннолетних и распространил запись содеянного в социальной сети.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Там отметили, что согласно Закону Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» все религиозные обряды должны проводиться только в мечетях, святилищах и на их территориях.
Сотрудники полиции установили лицо, которое вопреки требованиям законодательства организовало шествие 11 несовершеннолетних в поселке Савалан Сабунчинского района и поделился соответствующей записью в социальной сети. Допустивший эти действия Эльгюн Афсар оглу Мирзоев, 1991 года рождения, арестован.