Арестован начальник Пенитенциарной службы Нахчывана, генерал-майор юстиции Тофиг Этибар оглу Гасанов.

Как сообщает AПA, генерал-майор подозревался в растрате и получении взяток в особо крупных размерах со злоупотреблением должностными полномочиями.

Тофиг Гасанов задержан по уголовному делу, расследование которого продолжается в Главном следственном управлении Службы госбезопасности.

Ходатайство следственного органа об избрании в отношении него меры пресечения направлено в Сабаильский районный суд.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Тофига Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.