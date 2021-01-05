Аравийские страны подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии подписали во вторник в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром.

Соглашение о примирении, о котором объявил 4 января глава МИД Кувейта шейх Ахмед Насер ас-Сабах, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром. «Я благодарю лидеров стран Персидского залива за эти смелые шаги, — заявил председательствующий на саммите наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. — Саммит сыграл важную роль в укреплении братства и стабильности в регионе». Документ был одобрен всеми шестью монархиями.

На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах по достижению договоренностей о нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами, а также глава МИД Египта Самех Шукри. Египет дал принципиальное согласие на возобновление воздушного сообщения с Катаром.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, прекращение всех отношений с террористическими группами, в первую очередь запрещенными в Египте «Братьями-мусульманами», прекращение контактов с политической оппозицией этих стран, закрытие телеканала «Аль-Джазира», прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре. (ТАСС)