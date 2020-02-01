Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как передает РИА «Новости», это следует из заявления компании.

При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: «В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются».

Число  заразившихся  в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 жителей.

| 2020-02-01T13:56:32+00:00 1 февраля 2020, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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