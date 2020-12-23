Apple выпустила взломанные версии iPhone

В рамках исследований в области безопасности устройств на системе iOS появились iPhone с уже установленным джейлбрейком. О спецверсии смартфонов рассказали в Apple.
Взломанные смартфоны разосланы компанией специалистам в сфере безопасности данных. Устройства максимально приближены к тем iPhone, что можно приобрести в магазине. Гаджеты должны помочь найти и закрыть новые уязвимости в iOS.
В Apple передали Security Research Device разработчикам с арендой на год и условием, что смартфон не покинет исследовательских лабораторий. Параллельно с программой «яблочная» корпорация готова выплатить до 1,5 миллиона долларов тем, кто обнаружит уязвимость в iOS.(РИА Новости)
| 2020-12-23T15:16:22+04:00 23 декабря 2020, 16:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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