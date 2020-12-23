Apple выпустила взломанные версии iPhone

В Apple передали Security Research Device разработчикам с арендой на год и условием, что смартфон не покинет исследовательских лабораторий. Параллельно с программой «яблочная» корпорация готова выплатить до 1,5 миллиона долларов тем, кто обнаружит уязвимость в iOS.(РИА Новости)