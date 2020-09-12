Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений

Перед выходом операционной системы iOS 14, который ожидается в конце месяца, компания Apple пересмотрела правила своего магазина приложений App Store. Об этом сообщил телеканал CNBC. Теперь для работы стриминговых игровых платформ необходимо выполнить некоторые условия. В Microsoft к новым требованиям отнеслись критически.

В Apple заявили, что, согласно новым правилам, стриминговые игровые платформы, такие как Google Stadia и Microsoft xCloud, разрешены, но при условии, что игры, предлагаемые в этих сервисах, необходимо загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения сервисов.

Новые правила прокомментировали в Microsoft: «Это негативный опыт у клиентов. Геймеры хотят сразу перейти к игре из своего тщательно подобранного каталога в одном приложении, как они это делают с фильмами или песнями, и им не нужно загружать более ста приложений, чтобы играть в отдельные игры из облака»,— приводит заявление компании телеканал.

Ужесточение правил для стриминговых игровых платформ происходит на фоне судебного разбирательства Apple и Epic Games — разработчика игры Fortnite. Epic Games внедрил в игру Fortnite новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%. Apple заявила о нарушении условий контракта на пользование каталогом App Store.