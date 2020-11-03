Apple собирается к третьей с начала года презентации

Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок — третью с начала 2020 года.

Согласно сообщению на сайте компании, мероприятие будет транслироваться из головного офиса в Калифорнии во вторник, 10 ноября. Компания анонсирует мероприятие словами «Еще кое-что» (One More Thing). Эту фразу, как отмечает специализированное издание Verge, она не раз использовала для представления знаменательных разработок. В последний раз под таким слоганом представляли iPhone X в 2017 году.

Как предполагает издание, презентация будет посвящена переводу компьютеров Mac на собственные кремниевые чипы Apple. С 2005 года и до сих пор компания использовала в них процессоры Intel, тогда как iPhone и iPad работали на ARM–чипах. По информации Verge, ожидается, что первым в линейке Apple компьютером, который перейдет на чипы ARM-архитектуры, станет MacBook. О планах перехода на собственные процессоры компания заявляла прошедшим летом. (РИА Новости)