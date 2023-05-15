Американской компании Apple грозит поражение в гонке проектов в области искусственного интеллекта, потому что текущее развитие голосового помощника Siri оставляет желать лучшего. Об этом заявил бывший старший менеджер по маркетингу Apple Майкл Гартенберг в колонке для Business Insider.

«Когда дело доходит до искусственного интеллекта, особенно если говорить о Siri, то Apple превратилась из лидера в отстающего. Google и Microsoft демонстрируют умопомрачительные достижения. Усилия Apple в этой области были относительно слабыми», — отметил он.

Siri была представлена миру в 2011 году, 12 лет назад, и тогда считалась прорывом в области ИИ. Однако Siri не удалось реализовать свой потенциал, а усилия Google и OpenAI в области ИИ значительно ее затмили, уверен Гартенберг.

По мнению эксперта, Siri не справляется с нестандартными вопросами пользователей и все еще обладает слабой интеграцией со сторонними приложениями. «Siri может выполнять задачи только в рамках экосистемы Apple, в то время как Google Assistant и ChatGPT имеют интеграцию с широким спектром приложений», — пояснил Гартенберг.

Он предупредил, что компанию ждет неутешительная судьба, если проекты в области ИИ не будут развиваться в ближайшие годы и предложил три шага, которые могут это изменить.

«Apple следует инвестировать в создание возможностей Siri для выполнения более сложных задач, таких как запись на прием, бронирование и заказ еды. Нужно инвестировать в улучшение возможностей распознавания языка Siri, чтобы пользователям было проще взаимодействовать с голосовым помощником. И главное — Apple должна сделать платформу Siri открытой, чтобы стимулировать ее более широкое и активное использование», — уверен бывший топ-менеджер техногиганта.