Модели iPhone 15 Pro от Apple будут доступны с новым вариантом максимальной памяти в 2 ТБ, одновременно с этим компания из Купертино отказалась от версии с 128 ГБ памяти. Об этом рассказали два инсайдера из Китая, сообщает MacRumors.

По данным источника yeux1122 в блоге Naver, представитель поставщиков сообщил ему, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат именно такие версии, при этом у iPhone 15 сохранятся старые варианты моделей со встроенной памятью.

При этом инсайдер в китайской соцсети Weibo подтвердил эту информацию и добавил, что модели Pro будут иметь не менее 256 ГБ встроенной памяти.

Таким образом, Apple будет поддерживать четыре доступных модели флагманских смартфонов — с 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ встроенной памяти.

По версии MacRumors, эти изменения говорят в пользу многочисленных сообщений журналистов и инсайдеров о том, что Apple собирается повысить цены на модели iPhone 15 Pro во всем мире.

Apple впервые добавила вариант со встроенной памятью в 1 ТБ для ‌iPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max в 2021 году. Тогда решение было принято в связи с появлением новых функций камеры, таких как видео ProRes, которые требуют значительно больше памяти.