Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определила размер штрафа, который должна будет заплатить американская компания Apple по делу о злоупотреблении на рынке приложений, говорится в сообщении службы.

Согласно сообщению, штраф составляет 1,2 млрд рублей. В июле регулятор, признавший американскую компанию нарушителем антимонопольного законодательства, указывал, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Регулятор ведет дело против Apple с конца октября 2021 года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок. Предупреждение необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.