Компания Apple прекращает гарантийное обслуживание своих компьютеров и планшетов в России – соответствующее письмо получили многие авторизованные сервисные центры.

Всем владельцам Mac и iPad, которые столкнулись с проблемами в течение гарантийного срока, компания рекомендует идти в магазин и сдавать обратно свои устройства, пишет один из сервисных центров в своем телеграме.

На iPhone и Apple Watch решение Apple не распространяется, но источник допускает, что это вопрос времени. Центр также сказал, что теперь ремонт устройств будет занимать больше времени и, возможно, «потребует оплаты разных логистических расходов».

Также отмечается, что происходящее может привести к массовому закрытию сервисных центров в России, причем уже в «ближайшие недели». (unian.net)