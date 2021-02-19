Apple ищет сотрудника для разработки сетей 6G

Компания Apple начала поиск сотрудников для работы над созданием сетей связи шестого поколения (6G).

Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По сообщению, компания объявила вакансию на должность «инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G».

Будущим сотрудникам Apple предлагается «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи нового поколения (6G)», а также «участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологиям 6G». Как передает агентство, группа исследователей будет заниматься созданием новой сети «в течение следующего десятилетия».

По данным Bloomberg, специалисты прогнозируют запуск беспроводных сетей связи 6G в районе 2030 года.

Компания Apple была основана в 1976 году. Она является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет более $2 трлн.