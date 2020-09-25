АПБА: «На свадебных церемониях высок риск инфицирования»

Большинство домов торжеств ведут ресторанную деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов.

По его словам, во время пандемии сотрудники агентства поддерживали связь с домами торжеств:

«Дома торжеств, имеющие рестораны и кафе, внимательно ознакомились с вопросами, находящимися под контролем. Это упростит следование данным требованиям в случае разрешения свадебных церемоний в домах торжеств. В случае разрешения свадеб мы заблаговременно проведем просветительские мероприятия в связи с методическими указаниями и предписаниями. Потому что на свадебных церемониях высок риск инфицирования. Будут определены регулятивные нормы, предприняты соответствующие меры контроля”.