Обстрелы из РСЗО HIMARS Антоновского моста через Днепр в Херсоне велись при участии американских специалистов, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — цитирует представителя ВГА РИА Новости.

По словам Стремоусова, сейчас на мосту устраняют повреждения, нанесенные в результате обстрелов. Представитель администрации сообщил также о возможности за несколько часов развернуть понтонную переправу через Днепр в случае, если в этом возникнет необходимость.