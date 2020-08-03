Антонио Конте пригрозил засудить главного редактора La Repubblica

Главный тренер «Интера» Антонио Конте возмущен появившимися в медиа сообщениями о том, что он хочет возглавить «Ювентус».

«Касательно появившихся сегодня сведений в La Repubblica. Я засужу того, кто это написал, а также главного редактора этой газеты», – сказал Конте.

La Repubblica – одно из крупнейших итальянских СМИ. Тираж газеты превышает 500 тысяч копий.

Ранее появилась информация о том, что Конте может покинуть «Интер». Сообщалось, что несколько недель назад Конте начал общаться с игроками «бьянконери», а также бывшими футболистами клуба и спрашивал о будущем главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентусе». Специалист уже опроверг эти слухи. (sports.ru)