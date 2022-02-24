17 февраля 2022 года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком (ГС АКНПР) при Министерстве экономики возбудило против ООО “Veysəloğlu” дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Согласно заявлению Государственной службы, для предотвращения манипулирования ценами начато расследование по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке.

Заявление Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком для # комментирует экономист Азер Мехтиев.

«Согласно действующему законодательству, Государственная служба должна подготовить и распространить среди общественности список компаний, которые являются монополистами на рынке. Но Госслужба не подготовила список, тем самым нарушила требования действующего законодательства. Прежде чем принимать меры в отношении компаний–монополистов, их руководство должно получить предупреждение о том, что их деятельность противоречит требованиям закона», — сказал Азер Мехтиев.

Руководитель общественного объединения производителей и коммерсантов Севгим Рахманов подтвердил высказывания Азера Мехтиева. «Действительно, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком должна подготовить список компаний – монополистов на рынке и представить их общественности. Но, к сожалению, Госслужба игнорирует данное требование закона», — сказал Севгим Рахманов.

Мы решили выяснить, получала ли группа компаний “Veysəloğlu” предупреждение от Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Как заявил менеджер по продажам Мингячевирского филиала группы компаний “Veysəloğlu” Бабек Джаббаров, они не получали предупреждение от Государственной службы.

Мы также обратились в Центральный офис группы компаний. «Мы ответили на все запросы Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком по нашему делу. Теперь ждем вынесения окончательного решения. К сожалению, большего сказать я вам не могу», — сказал нам юрист Центрального офиса Аббас Исмаилов.

Мы также решили выяснить, подготовила ли Госслужба список компаний, являющихся монополистами на рынке,в связи с чем обратились к главе пресс — службы Госслужбы Эльмару Меликову. Он пообещал разобраться и сообщить. Однако, мы так и не дождались ответа от Эльмара Меликова.