За два года пандемии инфляция накрыла глобальные рынки, обернувшись серьезным испытанием для населения, чьи реальные доходы тают за повсеместно растущими ценами. Наша зависимая от импорта страна не осталась в стороне от этих реалий.

Впрочем, инфляция имеет и сугубо местный колорит – ведь если вспомнить, дорожали не только ввозимые в страну товары, но регулируемые государством тарифы. Маховик повышения запустило подорожавшее автомобильное топливо. Кроме того, то и дело растет коммуналка, а регулярные отчеты таможни о возрастающих бюджетных отчислениях повод задуматься – из чьего кармана в итоге идет это изобилие. На этом фоне правительство всерьез задумалось о комплексных антиинфляционных мерах, а Центробанк отчитался о собственной лепте в общее дело удержания цен.

Как выяснилось, политика регулятора будет нацелена в текущем году на поиск «золотой середины» между удержанием инфляции и экономическим ростом. Впрочем, удержать цены в пределах заявленного целевого диапазона 4 ± 2% в прошлом году не получилось. Не утруждая себя объяснением – почему не достигнуты заявленные целевые параметры, главный банк прогнозирует возможный ценовой сценарий уже на текущий год. По данным главы ЦБА Эльмана Рустамова, среднегодовая инфляция до 7,5% превысит целевой диапазон. Как выяснилось, цены, возможно, угомонятся только в следующем году.

По утверждению Рустамова, в 2023 году прогнозируемая инфляция будет близка к целевому диапазону. Комментируя решение о процентных коридорах, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы заявил, что Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику путем повышения номинальной процентной ставки, пытаясь таким образом уменьшить совокупный спрос и инфляцию. «Большинство авторитетных институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, выдвигают предположения о том, что ускорившаяся в 2021 году инфляция останется высокой в 2022 году как в развитых, так и в развивающихся странах, и замедлится только в 2023 году», — комментирует он.

Повышение Центробанком учетной ставки до 7,25% в сентябре, октябре и декабре прошлого года, говорит Гасымлы, первостепенно сказалось на краткосрочном денежном рынке, оказывая не прямое, но косвенное влияние на рынок.

Независимые аналитики более сдержаны в оценках. «В прошлом году инфляция оказалась выше целевого диапазона, но регулятор не пояснил, почему не удалось достигнуть цели, — сказал в беседе с нами юрист и финансист Акрам Гасанов. Центробанк ежегодно делает эти заявления, и если ему везет, все идет по плану, а если нет — не объясняет причин. Потому заявлениям регулятора на перспективу доверия нет, а предсказать уровень инфляции в следующем году сложно». Что же касается учетной ставки Центробанка, она не оказывает должного воздействия на ставки коммерческих банков. Причина в чрезмерной узости круга кредитно-финансовых структур, кредитуемых нашим регулятором:

«Такой расклад не соответствует принципам здоровой конкуренции, что в целом приводит бездействию учетной ставки и завышенным ставкам коммерческих банков. Ведь для того, чтобы ставка Центробанка стала эффективным механизмом денежно-кредитной политики, она должна реально действовать для всех коммерческих банков, а этого нет», — сказал финансист, напомнив, что раньше учетная ставка ЦБА не превышала 2 – 3 процентов, а ставки по кредитам коммерческих банков превосходили ее в разы. При этом главным зависящим от Центробанка фактором влияния на рост цен собеседник называет курсовую стабильность. Регулятор удерживает валютный курс, используя подручные рычаги, и таким нехитрым образом влияет на ценовые реалии.

Немногим ранее правление Центрального банка приняло решение повысить учетную ставку с 7,25% до 7,5%. Нижняя граница процентного коридора сохранена на уровне 6%, а верхняя граница повышена с 8,25% до 9%. В прошлом году ЦБА поднимало учетную ставку три раза. Так, в декабре ЦБА приняло решение повысить учетную ставку с 7% до 7,25%.