Группа детей и подростков, эвакуированных из детских домов Украины, где продолжается война, прибыла в воскресенье в турецкую Анталью.

Первая группа из 185 человек доставлена в туристическую «столицу» усилиями МВД, МИД, Управления по миграции и Министерства по делам семьи и социальных услуг Турции.

В составе группы в Анталью самолетом из Польши доставлены 159 детей и 26 сотрудников персонала детдомов Украины.

В аэропорту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встречали посол Украины в Анкаре Васирий Боднарь с супругой, а также консул Украины в Анталье Эмир Рустамов.