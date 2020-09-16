Аншлюс Беларуси откладывается. Вероятно, навсегда

Еще несколько дней назад казалось, что включение Беларуси в состав России в том или ином виде дело практически решенное. Александр Лукашенко оказался без внешней поддержки и кроме Кремля ему обратиться не к кому.

В московских коридорах власти многие потирали руки. Вот и пришел час пока еще белорусскому президенту ответить за свои нападки на Россию и Путина и сдаться на милость победителя.

Однако, как говорит итальянская пословица, домашние расчеты с ценами на базаре никогда не сходятся. Планировать и ожидать — это одно, а реальность, особенно в отношениях между государствами, — это совсем другое.

Положение у Александра Лукашенко действительно хуже губернаторского. У него на глазах разваливается экономика, а финансовые ресурсы близки к истощению. Многие предприятия не бастуют, но на них проходит так называемая итальянская забастовка или по-народному итальянка.

Как сообщает telegram-канал «Баста!», работники рудников 1-го и 2-го рудоуправлений «Беларуськалия» решили действовать по «итальянскому сценарию». В результате за август суммарный выпуск по руде составил 205644 т (16,96% от плана), по выпуску удобрений 48697 т (18,04%). В итоге, многие инженерно-технические работники 1-го рудоуправления были лишены премии за август. План на следующие месяцы увеличен, что в любом случае, скажется на горно-шахтном оборудовании. Понятно, что это им радости не добавило. В любом случае, экономические последствия итальянки налицо. Отметим, что продукция «Беларуськалия» составляет значительную часть валютных поступлений в страну.

Все это заставило Лукашенко срочно искать в первую очередь финансовой поддержки у Путина. С чем он и приехал к нему в Сочи. Оказалось, что с поддержкой есть некоторые проблемы.

Публично было заявлено, что Россия предоставит Беларуси кредит на $1,5 млрд. И тут не все понятно, кроме общих слов.

Во-первых, как неоднократно бывало, Путин обещает, а министры тормозят и даже торпедируют. Не сами по себе, а с подачи самого. В данном случае Путин сказал, что параметры кредита прорабатываются и каким он будет и какие условия выставит Москва не только не ясно, а покрыто синим туманом. Он, как поется в известной песне, похож на обман.

Во-вторых, скорее всего, живых денег Лукашенко не увидит, а кредит пойдет на рефинансирование старых долгов. Даже если деньги и пришли бы в Беларусь, то их хватило бы максимум на 1,5-2 месяца. Проблемы этот кредит не решает и что делать дальше совершенно неясно.

В-третьих, Москва должна считаться с тем, что кредит вообще не будет возвращен, как это произошло в 2014 году с таким же выданным тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. Благо из $15 млрд. ему Москва успела выдать только $3 млрд. Послереволюционная власть Украины отказалась возвращать этот кредит, и его пришлось списать.

Светлана Тихановская в своем telegram-канале предупредила: «Я надеюсь, что [Владимир] Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит». Другими словами, уже на этом этапе ясно, что кредит не будет возвращен никогда. Хоть Лукашенко, хоть другим правительством Беларуси. Вот почему живых денег Минску при Лукашенко не видать. Случай подобный Януковичу не повторится.

Следующий важнейший результат встречи. Москва отказалась, по крайней мере, на обозримый период, от аншлюса Беларуси в любом виде. Как одномоментном, так и растянутым во времени. Более того, белорусское общество и западные страны получили подтверждение, что никакие российские подразделения как военные, так и Росгвардии вводиться в Беларусь не будут, а участвующие в маневрах «Славянское братство-2020» будут отведены в места постоянной дислокации.

Что же произошло такого буквально за несколько дней перед встречей, чтобы Кремль отказался от реализации своей голубой мечты воссоздания, пусть и в несколько усеченном виде, то ли империи, то ли нового издания СССР.

Первое. Прилетел черный лебедь в виде неудачного для Путина и Ко отравления Навального. Оно подтверждено не только в Германии лабораторией Бундесвера, но также во Франции и Швеции. В Москве очень нервничают по этому поводу, так как понимают все последствия возможного демарша западных стран.

Отсюда хамские ответы Путина в телефонных разговорах с Меркель и Макроном. Как следствие, ужесточение позиции Берлина и Парижа. В обеих столицах до последнего тянули с переходом на твердый тон в отношениях с Москвой. Предлагали совместное расследование, но в Кремле наглели с каждым разом и допрыгались.

Санкции, так или иначе, будут. Начнут с газопровода «Северный поток-2», который заморожен, и достраивать его не будут. Это очень чувствительный символический удар лично по Путину и похоже, что Меркель решила его нанести.

Дальнейшее в Европе отложили до результатов выборов в США. Если победит Байден, что весьма вероятно, то удары последуют сильнейшие. Окружение Путина это прекрасно понимает и уже пытается что-то делать и определить, на какие уступки нужно пойти, чтобы хотя бы ослабить удары. Пока не очень у них получается, но все застыли в ожидании.

В этих условиях начинать движение по аншлюсу Беларуси — это столкнуть лавину санкций прямо сейчас. На это в Москве не решились и дали Лукашенко небольшое время, чтобы он попытался разрядить обстановку в стране. Впрочем, без особых надежд на успех.

Второе. Еще более важная составляющая отказа России от аншлюса — восставший белорусский народ. Во время Великой французской революции в западном регионе Вандее вспыхнуло контрреволюционное восстание. Это название стало нарицательным для обозначения противостоящего центральной власти региона.

Ныне Беларусь для российской власти превратилась в Вандею наоборот. Она является носителем революционных идей, и включать такую страну в свои пределы Кремль панически боится. Ведь революционная зараза может распространиться на всю Россию. Один полумятежный регион в Хабаровске уже есть, второй будет уже слишком.

Возможно, что не сам Путин, но наиболее здравомыслящие в его окружении поняли, что вплотную приблизились к такой же потере Беларуси, как в свое время Украины из-за попытки противостоять Майдану, оккупации Крыма и Донбасса.

Есть очень большая опасность превращения всей западной границы России в соседство с недружественными и это мягко сказано, государствами. И пройдет эта такая опасная граница по Смоленской и Брянской областям. Посмотрите на карте, как далеко эти областные центры находятся от Москвы, и многое станет понятным.

И еще одно. Время Лукашенко уходит и вполне вероятно, что новые белорусские власти категорически откажутся выполнять договоренности с нелегитимным с их точки зрения президентом. Да еще если будут после ухода Лукашенко проведены демократические выборы и их результаты признает мир, то все споры просто отпадут. И в каком виде предстанет тогда Россия? Как защитница одиозного диктатора. Что и говорить, прекрасное положение, с позволения сказать.

Вот почему глобальные планы поглощения сначала Беларуси, а потом и Украины отправлены, скорее всего, в архив. Их сломал сначала украинский Майдан, а потом восставший белорусский народ. И так будет всегда, потому что век империй прошел. И уже давно.