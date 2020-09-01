Анкара призывает Москву к отказу от поддержки террористов в Сирии

Турция ожидает от России отказа от шагов, которые могли бы отвечать интересам образований, связанных с террористами PKK/YPG в Сирии.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в понедельник в Анкаре в связи с визитом делегации подконтрольного террористам так называемого «Демократического совета Сирии» в РФ, сообщает Агентство Анадолу.

В заявлении подчеркивается, что Турция обеспокоена приглашением в Россию делегации структуры, связанной с террористами и проведению с ними переговоров на уровне официальных лиц.

«Российская Федерация должна избегать действий, противоречащих духу и обязательствам Астанинского формата», — говорится в документе, где привлекается внимание к попыткам боевиков сирийского крыла РКК нанести ущерб целостности Сирии.

В МИД Турции отметили, что террористы PKK/YPG поддерживают идеи сепаратизма в регионе, оказывают давление на население захваченных районов Сирии, а также формируют угрозу для национальной безопасности Турции и других соседних стран.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции напомнили о совместных заявлениях лидеров стран-гарантов Астанинских договоренностей, в которых подчеркивается решимость к борьбе с любыми проявлениями терроризма и сепаратизма. Этот же аспект нашел отражение в совместном заявлении Турции, Ирана и России от 25 августа в Женеве.

Позиция Анкары по данному вопросу будет доведена до сведения российской стороны и в рамках консультаций, проводимых турецкой делегаций во главе с замглавы МИД Седатом Оналом в Москве, — сообщили в турецком МИДе.