Анкара призывает Афины решать разногласия за столом переговоров

В Анкаре убеждены, что разногласия с Грецией могут и должны быть разрешены в рамках переговоров. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с послом Германии в Турции Юргеном Шульцем, сообщает Агентство Анадолу.

Встреча состоялась в здании оборонного ведомства Турции.

Комментируя тему напряженности в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, турецкий министр подчеркнул, что позиция Анкары с самого начала была предельно ясной и понятной.

Акар отметил, что Турция выступает за диалог по укреплению мер доверия и размежеванию сил с Грецией.

«Турция выступает за соблюдение норм международного права. Ожидаем неукоснительного выполнения буквы международного права и условий двусторонних соглашений. Анкара в этом вопросе придает особое значение добрососедским отношениям», — сказал Акар.

Глава Минобороны отметил, что Анкара также ожидает объективного подхода к вопросам турецко-греческих отношений и со стороны третьих стран.

При этом он выразил благодарность Берлину за вклад в снижение напряженности между Анкарой и Грецией.