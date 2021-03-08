Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил США о последствиях давления из-за С-400.
«Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, «либо будет по-нашему, либо никак», то такое отношение толкает нас в других направлениях», — подчеркнул он в интервью Bloomberg.
По словам Калына, Турция может располагать системами С-400, не нарушая систему обороны НАТО, и этот вопрос нужно решать за счет конструктивного диалога с Вашингтоном. Он также отметил, что США должны принять во внимание серьезность отношения Турции к С-400 и понимать, что решение об их приобретении принимали «не в одночасье».(РИА Новости)
| 2021-03-08T14:22:00+04:00 8 марта 2021, 15:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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