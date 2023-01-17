Турция готова предоставить Венгрии реактивные системы залпового огня, не уступающие по своим параметрам американской HIMARS. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, комментируя тему возможного приобретения Будапештом упомянутого комплекса.

«В Турции производится альтернативная HIMARS продукция. Если (у Венгрии) есть потребность в ней, мы готовы оказать необходимую поддержку в этом направлении», — сказал Варанк на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

Варанк отметил, что Турция и Венгрия значительно расширили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

В частности, он сообщил, что часть импортируемой Будапештом бронетехники теперь поставляет Турция.

По его словам, Турция стремится стать одним основных партнеров Венгрии в сфере оборонной промышленности.

«Как известно, в настоящее время Турция является одним из ведущих игроков на мировом рынке беспилотников. Мы готовы поделиться возможностями в данной сфере с дружественной и союзной Венгрией», — добавил глава ведомства.