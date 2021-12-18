Турция ведет переговоры о партнерстве в производстве отечественного истребителя. Наши двери открыты для сотрудничества в этом направлении. В частности, мы говорим о сотрудничестве с такими странами, как Азербайджан и Пакистан, и предлагаем объединить усилия в этом направлении.

Как передает Trend, об этом в интервью телеканалу CNN Türk сказал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

«Мы предпринимаем и будем предпринимать определенные шаги в этом направлении, потому что ресурсов одной страны может не хватить для реализации проекта такого масштаба. Конечно, каждая страна имеет свои навыки и способности. Очень важно объединить эти способности. Мы получили положительные сигналы в этом отношении, мы сказали, что полностью открыты для партнерства. Мы продолжим развивать шаги в этом направлении со странами, от которых получили положительные сигналы, и считаем, что должны продолжать усилия в этом направлении», — сказал он.

Отметим, что работы над турецким истребителем пятого поколения TF-X анонсировались в мае 2013 года. Первый полет TF-X должен совершить в 2023 году.