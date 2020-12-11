Анкара отвергла итоги саммита лидеров ЕС

Анкара отвергает итоги саммита лидеров ЕС, противоречащие нормам права и не отвечающие интересам большей части жителей Евросоюза.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в пятницу, 11 декабря.

Решение саммита лидеров ЕС вновь продемонстрировало нежелание Брюсселя учитывать интересы и волю турецкой общины Кипра, имеющей равное право на будущее острова, подчеркнули в ведомстве.

В МИД Турции также привлекли внимание к действиям греческих военных в отношении нелегальных мигрантов, предпринимающих попытки попасть в Европу через территорию Греции.

Действия греческих военных, выдворяющих мигрантов в Эгейском море в направлении берегов Турции с ведома Frontex [Агентства ЕС по контролю границ] – постыдно для Европейского союза, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Главы государств и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 11 декабря.

Анкара ведет разведывательные работы с целью поиска газовых месторождений на спорных территориях Восточного Средиземноморья. Греция объявила эти работы незаконными. Участники саммита поручили Совету ЕС подвергнуть штрафным мерам физические лица и компании, причастные к работам в Средиземном море. Кроме того, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено до марта 2021 года представить варианты дальнейших мер в отношении Турции. Это подразумевает собой очередное расширение санкций против Анкары.