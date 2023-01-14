Турция не в том состоянии, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, приводит газета Le Figaro слова Ибрагима Калына, ближайшего советника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Чиновник настаивает, что проект закона будет отвергнут депутатами.

Со своей стороны, Associated Press отмечает, что, по словам Калына, у Турции нет принципиальных возражений против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, однако для этого двум странам еще предстоит выполнить ряд условий Анкары.

«В целом, мы бы хотели видеть их в НАТО», — приводит его слова Associated Press.

При этом, как отметил Калын, Стокгольм и Хельсинки предупредили Анкару, что им потребуется время. Так, они планируют к июню принять законы, позволяющие, в частности, жестче следить за деятельностью курдских организаций.

«Они говорят нам, что законы будут готовы к июню. Но может быть, они кое-что могут сделать и до этой даты», — пояснил советник Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также указал, что на темпы ратификации Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО могут повлиять турецкие президентские выборы. Пока они намечены на 18 июня, однако не исключено их проведение в более ранний срок. Перед выборами парламент страны распускают. Следовательно, какие-то время депутаты не смогут рассматривать вопрос о расширении НАТО.